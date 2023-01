Van ijshockey over bobsleeën en roeien tot Belgisch kampioene op de fiets: Genkse Valerie kan indrukwekkende sportcarrière voorleggen

Ze was de kapitein van de nationale damesploeg in het ijshockey. Daarna werd ze lid van het bobsleeteam Belgian Bullets en ontpopte ze zich tot kapitein van het vermaarde PXL-roeiteam. En nu is de Genkse Valerie Jenaer (27) ook nog eens kandidaat voor het olympisch sprintteam baanwielrennen bij de dames, met het BK van komend weekend als belangrijk ijkpunt.