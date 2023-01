“We zijn iedereen zó dankbaar”: Yannick en Ana moeten huis dan toch niet verkopen om Ian (6) nieuw oortje te geven

De ouders van Ian Bunneghem uit Boom – die vrijdag 7 jaar wordt – zijn de hemel te rijk. De crowdfunding en andere acties voor de peperdure operatie in de VS om hun zoontje een werkend rechteroortje te geven, hebben het beoogde resultaat van 100.000 euro opgeleverd. In december dreigden ze hun woning nog te moeten verkopen omdat er te weinig geld binnenkwam. Voor Ian wordt dit het beste verjaardagsgeschenk ooit. “We zijn iedereen zó dankbaar.”

In december, net voor Kerstmis, slaakten Ians ouders Yannick en Ana nog een wanhoopskreet door hun woning te koop te stellen. De crowdfunding die ze hadden opgestart, liep voor geen meter en ook andere steunacties door vrienden en familie slabakten. Het bedrag voor de peperdure operatie van 100.000 euro bleef een onbereikbare droom. Geschokt door het nieuws dat de ouders hun appartement wilden verkopen, schoten vrienden en sympathisanten extra in actie. (Lees verder onder de foto)

Met Kerstmis sloegen papa Yannick en mama Ana nog een noodkreet. — © JHS

Afgelopen weekend mochten de ouders van Ian nog een cheque van 1.500 euro in ontvangst nemen van vzw Dolfijntje for Life. De mama en papa van Ian kwamen daarop met goed nieuws. Het bedrag van 100.000 euro dat nodig is voor de operatie in de Verenigde Staten, is behaald. “We willen iedereen die daartoe heeft bijgedragen uit de grond van ons hart enorm bedanken”, zegt papa Yannick. Ze besloten daarom de cheque terug te geven om aan een ander goed doel te spenderen.

“Het was overweldigend en hartverwarmend wat dit in gang heeft gebracht. Daarom vinden we het ook niet meer dan normaal om dit gebaar nu terug te doen. Er is niets mooier dan iets te kunnen terug schenken als je het zelf niet nodig hebt om anderen die het wél nodig hebben daar blij mee te maken.”

“Dat hebben we trouwens ook met andere acties gedaan. Zo hebben we ook aan handelaar Robby Fish, die acties op poten zette, laten weten om het ingezamelde geld aan een ander goed doel te schenken. Een al langer gepland country-evenement in de buurt van Brecht in juni/juli gaan we wel laten plaatsvinden, maar dan voor een ander goed doel.” (Lees verder onder de foto)

Team Ian kreeg een cheque van Dolfijntje for Life. — © rr

Operatie

Ook over de operatie hebben Ians ouders al goed nieuws te melden. “Er is al een voorschot betaald en er zijn twee data vooropgesteld: de eerste eind maart of anders september. We zijn nu volop bezig met alles te regelen. Onze voorkeur gaat uit naar eind maart, omdat dan de paasvakantie valt en Ian zo op school toch niet te veel moet missen. Maar we willen zeker zijn dat alles tot in de puntjes geregeld is om niet voor verrassingen te komen staan.”

Dolfijntje for Life apprecieert het gebaar enorm. “Ze hadden net zo goed de cheque gewoon kunnen aanvaarden”, zegt Guy Apers. “Met onze vzw hadden we voorop gesteld om vanaf dit jaar een derde van het ingezamelde geld van al onze acties gedurende het jaar, zoals een snoep- en wijnverkoop en bingo, te schenken aan een ander goed doel. De actie voor Ian, die zelf in Boom woont, was voor de hand liggend.”

“We gaan nu met onze mensen bekijken naar waar de cheque van 1.500 euro gaat. Er zijn twee voorstellen: het Berrefonds of voor de opleiding van blindengeleidehonden. In principe is er altijd een ‘winnaar’, want het doel dat we kiezen krijgt de cheque dit jaar, volgend jaar zal dat het andere zijn. Maar we willen eerst onze achterban er nog over raadplegen.”

Dolfijntje for Life schonk daarnaast ook nog 4.000 euro voor therapeutisch zwembad Dolfijntje in Willebroek.