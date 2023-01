Alleen de Ronde van Vlaanderen telt méér kasseien dan Danilith Nokere Koerse: “Nog een rondje kasseien”

Meer dan 24 kilometer kasseien bij de mannen en meer dan 15 kilometer bij de vrouwen: dat is het profiel van Danilith Nokere Koerse van woensdag 15 maart. De affiche van deze midweekwedstrijd is ook sprekend: “Nog een rondje kasseien!”

Op de Ronde van Vlaanderen wordt dit de Vlaamse eendagswedstrijd met de meeste kasseien van het voorjaar. Door ook een schenkbord vol bier erbij te zetten, wil de organisator beklemtonen dat Danilith Nokere Koerse één groot feest is, een tournée générale aan kasseien die evenwel begint in Deinze.

© BELGA

Het goede nieuws is ook dat eventsponsor Danilith een nieuw contract tekende voor vijf jaar. Voorzitter Robrecht Bothuyne van Nokere Sport vertelde maandagavond dat nationaal kampioen Tim Merlier (wonend in het nabijgelegen Wortegem) er opnieuw bij is als uittredende winnaar, net als Lorena Wiebes die vorig seizoen won en nu bij Team SD Worx de Europese trui draagt.

Welke teams er allemaal afkomen bij de mannen, is nog niet duidelijk. Koersdirecteur Rony De Sloovere hoopt op de helft van de Worldtourteams. Al is het duidelijk dat de UCI-licenties voor de World Tour voor de volgende drie jaar zijn uitgedeeld en dat ze dit jaar precies niet overal in eendagswedstrijden van de Europe Tour op jacht gaan naar UCI-punten. “Met meer en meer ploegen die op hoogtestage trekken, wordt het er niet eenvoudiger op om Worldtourploegen aan de start te krijgen. Maar we hebben er goede hoop op dat we ook dit keer een degelijk deelnemersveld hebben.”