Greenyard Maaseik gaat woensdag in Ceske Budejovic op zoek naar een plek in de kwartfinales van de CEV Cup. De troepen van coach Bertini, die thuis met 3-1 wonnen, vertrokken midden in de nacht richting Tsjechië. “Dat deed even pijn, maar we hebben onze slaap in de namiddag ruimschoots kunnen inhalen”, klinkt het.