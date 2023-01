Julian Alaphilippe op zoek naar de benen van drie jaar geleden: “Remco heeft een andere status dan ik”

“We stonden allebei als kopman aan de start in Luik. Ik belandde in een boom en Remco won. Ik was superblij met zijn winst, hoewel ik in het ziekenhuis lag.” Met die quotes vatte Julian Alaphilippe (30) zijn seizoen en dat van Evenepoel samen én de nieuwe situatie bij Soudal-Quick-Step. “Liever met twee dan alleen”, zegt de tweevoudige ex-wereldkampioen op de vooravond van de Challenge Mallorca, die een reeks eendagskoersen bundelt van 25 tot 29 januari.