Een broer of een zus verliezen is ingrijpend. “Het is vaak de langste relatie in je leven. Je band met je eigen verleden”, zeggen rouwexperts en ervaringsdeskundigen. Maar dat verdriet krijgt nog te weinig erkenning. Dat Jeroen Meus en Rani De Coninck er nu zo open over zijn, vinden ze een goede zaak. “Niemand kan de stilte van mijn zus opvullen.”