Groot nieuws: Antwerpen krijgt van 25 tot 27 augustus al voor de vijfde maal bezoek van de reuzegrote marionetten van Royal de Luxe. In 1998, precies 25 jaar geleden, vonden de Grote en de Kleine Reus elkaar voor het eerst op de Grote Markt. Het ziet ernaar uit dat we straks met z’n allen door de straten hollen in het spoor van de honden van Le Bull Machin.