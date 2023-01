Onze tv-tips: vrouwen in de gevangenis, donkere humor en culinaire mannen

Sunless Shadows

Canvas, wo, 22.55u

In een Iraanse gevangenis zitten meisjes opgesloten voor moord op hun vader, man of ander mannelijk familielid. Ze vertellen over de redenen en gevolgen van hun daad en enkelen van hen richten zich tot hun medeplichtige moeders, die wachten op hun executie. Toch blijkt uit deze documentaire dat ze de gevangenis ook zien als een toevluchtsoord in een door mannen gedomineerde samenleving.

The Flight Attendant

Play5, wo, 20.30u

Kaley Cuoco – Penny van The Big Bang Theory – speelt een roekeloze stewardess met een stevig drankprobleem. Ze wordt wakker naast een vermoorde man. Ze herinnert zich niks meer. Hoewel het plot doet uitschijnen dat we hier met een dramareeks te maken hebben, mag je deze serie eerder klasseren onder dark comedy. De serie komt van HBO Max, wat toch al kwaliteitslabel is.

Sergio en Axel: Van de Kaart

NPO3, wo, 21.45u

Enkele jaren geleden gingen topkok Sergio Herman en acteur Axel Daeseleire in zes uiteenlopende landen op zoek naar de meest verrukkelijke lokale delicatessen. Zo brachten ze ook een bezoek aan Thailand in deze eerste aflevering. Een degelijk gemaakte reality-reis waarin het culinaire aspect mooi weet te blenden met de aandacht voor de omgeving. (tove)