Hoe de breuk tussen Cristiano Ronaldo en supermakelaar Jorge Mendes tot stand kwam: “Chelsea of Bayern of het is over tussen ons”

Cristiano Ronaldo was getuige op het huwelijk van Jorge Mendes en Mendes is peter van Ronaldo’s zoon Cristiano Jr., maar deze winter kwam het tot een breuk tussen de Portugese supermakelaar en de 37-jarige stervoetballer. De Spaanse krant El Mundo komt nu met details over hoe het is misgelopen. “Je brengt me naar Chelsea of Bayern of het is afgelopen tussen ons”, zou Ronaldo afgelopen zomer gezegd hebben.

Het genadeschot in de innige relatie tussen Jorge Mendes en Cristiano Ronaldo was het controversiële interview met Piers Morgan, waarin Ronaldo vernietigend uithaalde naar zijn toenmalige club Manchester United. Mendes was tegen dat idee gekant omdat het Ronaldo’s opties op de transfermarkt zou beperken. Maar de 37-jarige Portugese stervoetballer zette door, wat resulteerde in het ontbinden van zijn contract bij United en een transfer naar het Saudische Al-Nassr via een andere vriend: Ricardo “Ricky” Regufe, de voormalige marketingmanager van Nike die erin geslaagd was in de gratie van Ronaldo te komen. Regufe begeleidde Ronaldo al enkele jaren als persoonlijke assistent en dook in Qatar op bij de Portugese nationale ploeg, wat naar verluidt niet geapprecieerd werd door andere spelers.

Maar volgens de Spaanse krant El Mundo was de relatie tussen Ronaldo en Mendes al langer verzuurd. Omdat Manchester United geen Champions League-voetbal had afgedwongen, wilde Ronaldo de club afgelopen zomer verlaten. Mendes zou aangegeven hebben dat hij het niet eens was met beslissingen die Ronaldo de jongste jaren had genomen, te beginnen met zijn vertrek bij Real Madrid, maar Ronaldo duldde geen tegenspraak en stelde Mendes voor een ultimatum: “Of je brengt me naar Chelsea of Bayern of het is afgelopen tussen ons.”

Cristiano Ronaldo met Real-coach Carlo Ancelotti en Jorge Mendes. De makelaar vond dat Ronaldo Real niet had mogen verlaten. De laatste jaren waren ze het vaker oneens en dreef Ronaldo zijn eigen wil door. — © EPA

Ronaldo werd effectief aangeboden bij Bayern en Chelsea en beide clubs bestudeerden de optie. Er was twijfel gezien de leeftijd van Ronaldo en de mogelijk negatieve impact op de kleedkamer, maar beide clubs zouden definitief afgehaakt hebben nadat Ronaldo niet was komen opdagen voor een training tijdens de voorbereiding met United. Ronaldo zei later, tijdens het interview met Piers Morgan, dat hij die training had gemist omwille van zijn zieke dochter, terwijl hij drie maanden eerder een zoontje had verloren.

Mendes probeerde nog om Ronaldo tijdens deze mercato bij een club te stallen die Champions League speelt -Dortmund en Atlético Madrid werden genoemd- maar toen dat niet doorging, verbrak Ronaldo het contact met Mendes en mocht Ricardo Regufe de deal met Al-Nassr afronden. Bij de Saudische club verdient Ronaldo 200 miljoen euro per jaar. Naar verluidt zou Refuge daarvoor 30 miljoen euro commissie gekregen hebben.