Nationale manifestatie in Brussel op zondag 26 februari tegen oorlog in Oekraïne

Het platform Europa voor Vrede en Solidariteit heeft een oproep gelanceerd voor een nationale manifestatie op zondag 26 februari in Brussel uit protest tegen de oorlog in Oekraïne. Al 33 organisaties hebben de oproep ondertekend, zo meldt het platform dinsdag. In hetzelfde weekend zullen er in verschillende Europese hoofdsteden manifestaties plaatsvinden onder de noemer ‘Europe4Peace’.