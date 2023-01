OVERZICHT. Dit zijn alle genomineerden voor de Oscars

Een still uit ‘Close’ van Lukas Dhont en uit ‘All Quiet on the Western Front’ van Edward Berger. — © rr

Belgische euforie na de bekendmaking van de Oscar-nominaties in Los Angeles vanochtend. Het met lof overladen ‘Close’ van regisseur Lukas Dhont is genomineerd in de categorie ‘beste buitenlandse film’. Maar er werden natuurlijk nog een hele hoop andere kanshebbers bekendgemaakt. Everything Everywhere All At Once is de grootste slokop met 11 nominaties. Een overzicht.