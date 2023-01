Last van een online dating burn-out? Relatie-experten tippen hoe je die dip bestrijdt of (beter nog) voorkomt

Online daten, dat is vaak swipen. Naar links, af en toe naar rechts en weer tien keer naar links. Dat is chatten, soms tot in de vroege uurtjes, en een reeks spannende afspraakjes in de agenda. Helaas betekent het ook vaak opnieuw vanaf nul beginnen omdat die ene je heeft geghost of toch niet helemaal matcht met je persoonlijkheid. Daar worden we moe van, uitgeput zelfs. Herkenbaar? Relatie-experten leggen uit wat je kan doen om een online dating burn-out te voorkomen en te bestrijden.