COLUMN Limburgs Landschap: wilde zwanen, de ideale fotomodellen in de natuur

Ze zijn er weer: mijn zwaantjes. Voor je je rijbewijs er bij haalt of je wagen aan de kant zet; het gaat niet om de bekende roepnaam voor onze politie op zware motoren. Maar wel over de wilde zwanen die elke winter in onze provincie met een aantal exemplaren komen overwinteren. Wim Janssen kon in Bree een mooie groep met drie volwassen exemplaren op beeld zetten. Voor fotografen een gegeerde ‘prooi’. Ze zijn niet enkel groot en knalwit, waardoor ze van ver al opvallen, maar ze blijken ook redelijk goede fotomodellen. Als je op afstand blijft, natuurlijk. Wat elke goede natuurfotograaf ook netjes doet.Wilde zwanen kan je onderscheiden van knobbelzwanen door hun vorm; ze lijken slanker en met een rechtere hals. Maar het verschil zit hem vooral aan de voorkant, namelijk in de snavelkleur. Bij onze knobbelzwaan is die oranje, bij een wilde zwaan geel, met wel een zwarte tekening aan de basis.Die tekening is trouwens dé manier om ze dan weer te onderscheiden van kleine zwanen. Die durven ook wel eens bij ons neerstrijken om de winterperiode te overbruggen. ‘Kleine zwanen’ zijn uiteraard een stuk kleiner. Dat kan je enkel zien als ze zo vriendelijk zijn om samen met wilde zwanen een groepje te vormen, wat ze trouwens vaak doen. Als ze alleen zitten is dat een stuk moeilijker in te schatten. Dan is de hoeveelheid zwart op de snavel de methode om ze uit elkaar te houden. Bij de wilde zwaan loopt het geel tot voorbij het neusgat. Kleine zwanen hebben enkel een gele basis. Voor je naar zo een groepje zwanen toe sluipt om dit te kunnen zien, haal je best even de verrekijker of telescoop erbij. Want onze witte overwinteraars hebben rust nodig. Ze onnodig opjagen is dus uit den boze.Over een paar maanden vliegen ze terug naar het hoge noorden. De Russische toendra vinden ze top. Dit doen ze netjes in koppeltjes die hun hele leven bij elkaar blijven. Elk voorjaar voeren ze een prachtig lenteballet uit. Ze ‘dansen’ samen op het water. Een spektakel dat we hier moeten missen. In onze wintermaanden staat hun kop er niet naar. Nu is het grazen en eten geblazen. Groene planten en wortels gaan er vlot in. Want om weer in topconditie te zijn voor hun volgende paringsdans is goed eten een van de voorwaarden. Hun gele snavel is dan niet enkel een herkenbaar, maar vooral een nuttig instrument.