19-jarige in huurvoertuig onderschept na achtervolging door Dilsen-Stokkem

De politie Maasland heeft maandag rond 12.45 uur een 19-jarige man uit Maasmechelen onderschept na een achtervolging door Dilsen-Stokkem. Hij was met een huurvoertuig met Duitse nummerplaat gevlucht voor de politie en had verschillende overtredingen begaan tijdens de achtervolging. Uiteindelijk werd de jongeman op de Rijksweg in Dilsen onderschept. Zijn rijbewijs werd ingetrokken en het huurvoertuig werd geïmmobiliseerd. siol