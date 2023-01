Vooruit wil gecoördineerde aanpak rond CO-vergiftiging: “Vlaanderen kan en moet hier nu al iets aan doen”

Vooruit wil dat er een gecoördineerde Vlaamse aanpak komt om CO-vergiftiging te vermijden. Vlaams parlementslid voor Vooruit Maxim Veys pleit voor de heropstart van het samenwerkingsverband CO dat in 2015 werd stilgelegd en een versterking van het Antigifcentrum.

Uit cijfers van het Antigifcentrum blijkt dat vorig jaar tot eind oktober al 60 mensen stierven door CO-vergiftiging. Een forse toename, aldus Veys, die zegt dat de stijgende energieprijzen kwetsbare gezinnen naar alternatieven doen grijpen om zich te verwarmen, zoals een bijzetvuurtje op basis van petroleum of gas. Defecte toestellen worden steeds vaker vervangen door tweedehands exemplaren en gezinnen huren ook vaak een slecht geïsoleerde woning op de private huurmarkt door het tekort aan sociale woningen, luidt het.

Vooruit wil daarom dat de Vlaamse regering ingrijpt. “Ik mis daadkracht”, zegt parlementslid Veys. “Alleen met een gecoördineerde en doortastende aanpak en extra ondersteuning voor het Antigifcentrum krijgen we een beter zicht op de situatie en kan er ook echt ingegrepen worden. (...) De Vlaamse regering weet niet eens over hoeveel Vlaamse gevallen het gaat. En op die cijfers is het zelfs nog jaren wachten. Daar kan én moet Vlaanderen nu al iets aan doen.”

Veys pleitte dan ook in de commissie Wonen van het Vlaams Parlement voor de heropstart van het samenwerkingsverband CO. “In 2015 werd beslist om niet langer gecoördineerde actie te voeren naar lokale besturen rond CO-vergiftiging. En dat zien we in de cijfers. Draai deze beslissing terug en zorg voor extra structurele steunmiddelen vanuit Vlaanderen voor het Antigifcentrum. Nu!”