Autodief gaat op zoek naar brandstof en rijdt bewoner bijna aan tijdens vlucht

Op 9 augustus 2022 deed de eigenaar van de Ford Transit aangifte bij de politie over de diefstal van het voertuig uit zijn loods in Merchtem. De wagen werd geseind en op 13 augustus werd het via een ANPR-hit opgemerkt op de Viséweg in Tongeren. De politie probeerde de Ford aan de kant te zetten maar de bestuurder ging ervandoor en vluchtte weg doorheen de deelgemeente Mal. Uiteindelijk werd de 39-jarige dief klemgereden op de Maastrichtersteenweg. De politie kon de man, van Griekse nationaliteit en zonder gekende woonplaats, in de boeien slaan. Tijdens de fouille bleek de dertiger een mes en latex handschoenen op zak te hebben.

Stukgeslagen zijspiegel

Niet veel later kreeg de politie een melding binnen over een inbraakpoging, eerder die dag, in de Sint-Stefanusstraat in Riemst. De bewoner van het huis had de dief op heterdaad betrapt nadat hij met de Ford de oprit van het slachtoffer opreed. De bewoner liep gewapend met een stok naar buiten en sprak de dief aan, die in het gebrekkig Engels zei dat hij naar iemand op zoek was. Toen de bewoner de politie wilde bellen, stapte de dief terug in zijn auto en reed hij tijdens zijn vlucht van de oprit op het slachtoffer af, die net op tijd kon wegspringen. De man kon met zijn stok de zijspiegel van de Ford stukslaan, waarvan later een stuk bij de woning werd teruggevonden. Het slachtoffer gaf ook een persoonsbeschrijving die overeenkwam met de dertiger.

De dertiger gaf zowel de diefstal van de Ford als de feiten in Riemst toe. Hij vertelde dat hij op zoek was naar brandstof voor het voertuig. De man werd door de Tongerse rechter veroordeeld tot 24 maanden cel en een geldboete van 800 euro. Voor het dragen van het mes krijgt hij nog een bijkomende geldboete van 800 euro.