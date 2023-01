Succesvol openingsweekend voor Roxy Revue

Gunter: ”Na 12 Roxyjaren hebben we al veel meegemaakt, maar dit is wel echt heel speciaal. Ik wilde zo graag de oude tv-shows van ‘Gaston en Leo’ laten herleven en dat is gelukt. Het publiek is laaiend enthousiast. Niet alleen de sketches, maar ook de live muziek en onze musicalzangers worden zeer gewaardeerd. Het had niet beter kunnen uitdraaien!” Kosten noch moeite werden dan ook gespaard om van de show een pareltje te maken. Van een restaurantterras naar een dokterspraktijk of rechtszaal… in de Roxy kan het allemaal in een oogwenk. Ondertussen passeren er medleys met hits van vroeger en nu, live gezongen. Kortom, Galerie Roxy brengt de sfeer van ‘het Lido’ van Parijs naar de fruitstad.Yves Caspar, Sofie Nickmans, Romain Bamps, Dorien Schrijnemakers, Leendert De Vis, Brent Wagemans en Gunter Reniers zelf kan u nog aan het werk zien op 26, 27, 28 januari en op 3, 4, 5, 10 en 11 februari. Alle info en tickets (€16) vindt u op www.deroxy.be