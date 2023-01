Plastisch chirurg Jeff Hoeyberghs vraagt opnieuw vrijspraak voor seksisme en discriminatie: “Politiek vonnis”

Plastisch chirurg Jeff Hoeyberghs, die door de correctionele rechtbank van Gent veroordeeld werd voor seksisme en discriminatie na zijn uitspraken aan de UGent in 2019, vraagt aan het Gentse hof van beroep opnieuw de vrijspraak. Hoeyberghs kreeg in eerste aanleg tien maanden cel waarvan de helft met uitstel en een geldboete van 8.000 euro, maar volgens zijn advocaat Hans Rieder was dat “een politiek vonnis” dat vernietigd moet worden. “Vijf maanden effectief voor het houden van een toespraak aan de universiteit. Er moet duidelijk gemaakt worden aan rechters dat zoiets niet kan.”

Hoeyberghs gaf op uitnodiging van de Vlaamse studentenvereniging Katholiek Vlaams Hoogstudentenverbond (KVHV) op 4 december 2019 een lezing aan de UGent waarin hij een reeks seksistische en denigrerende opmerkingen maakte. Zo zei hij onder meer: “Vrouwen willen wel de privileges van de mannelijke bescherming en geld. Maar ze willen wel niet meer hun benen opendoen”. En: “Je kan een vrouw niet als gelijke behandelen zonder haar slaaf te worden.” Hij stelde verder dat “wij ze wasmachines, afwasmachines, poetsvrouwen gegeven hebben, totdat ze natuurlijk zelf overbodig waren”. Of nog: “Hulp zoeken bij een wijf. Weet je hoe wij dat noemen? Jeanetten.”

Beelden van de lezing werden online geplaatst en er liepen uiteindelijk 1.489 meldingen binnen bij het Instituut voor gelijkheid van vrouwen en mannen. Ook Interfederaal Gelijkekansencentrum Unia kreeg 152 meldingen binnen voor discriminatie wegens “raciale criteria, fysieke kenmerken of gezondheidstoestand”.

De raadkamer besliste dat Hoeyberghs zich voor de strafrechter moest verantwoorden. Zijn advocaat Hans Rieder diende een verzoekschrift tot wraking in tegen de voorzitter van de correctionele rechtbank, maar dat werd afgewezen. De rechtbank legde Hoeyberghs tien maanden cel op, waarvan de helft met uitstel, en een effectieve geldboete van 8.000 euro.

Toelichting voorbereid

Hoeyberghs is dinsdag aanwezig op het hof van beroep en hij kondigde aan dat hij een toelichting heeft voorbereid. Rieder vroeg opnieuw de vrijspraak en hij haalde zwaar uit naar de eerste rechter. “De rechter heeft misbruik gebruikt van de macht die hem gegeven is. Hij ging zijn bevoegdheid te buiten. Vijf maanden effectief voor het houden van een toespraak aan de universiteit. Daar moet paal en perk aan gesteld worden. De rechter heeft een politieke beslissing genomen. Dat hoort niet thuis in een vonnis, dat is heel ernstig”, pleitte Rieder. “Het komt erop neer dat de rechter zegt ‘gij dwaze katholieke conservatief, gij verstaat niets van het leven, wij de linkse intelligentsia zullen het u zeggen’.”

De advocaat haalde verschillende passages uit de toespraak aan en stelde dat ze niet strafbaar waren. “De eerste rechter verwees naar deze uitspraak over moeders van kinderen met autisme. ‘Das het Foetal Alcohol Syndrome. Als ge zuipt tijdens de zwangerschap, das wat ge krijgt. Er zijn er veel he. Ik herken ze zo he, al mijn autistische vrouwelijke patiëntes, en hun ma (drinkbeweging met hand), ja ja, allemaal!’ Dat heeft niks met seksisme te maken. Mag hij dat niet zeggen misschien? Mag je van de vrouwen niet meer zeggen als ze iets mis doen? Alsjeblief. Dat is niet het reduceren tot geslachtelijke kenmerken zoals de wet vereist”, stelde Rieder.