De Red Lions zijn maatje te sterk voor Nieuw-Zeeland en stoten door naar halve finales op het WK hockey

Eigenlijk had thuisland India de tegenstander moeten zijn van de Lions, en niet Nieuw-Zeeland. De Black Sticks realiseerden de verrassing van het WK door India in nationale rouw te dompelen. India is een onvoorspelbaarder, in theorie verraderlijker tegenstander voor de Lions, maar die match had wel in een unieke sfeer gebaad, duizenden enthousiaste Indiërs zouden hun land dan toeschreeuwen. Nieuw-Zeeland, nummer twaalf van de wereld en op de vorige Olympische Spelen negende, was in theorie meer hapklaar dan India. Bovendien kozen de Indiërs de kant van de Lions, de regerende wereldkampioen. Een voordeel dus.

Een groot nadeel: enkele uren voor de match kwam de mededeling waarvoor al werd gevreesd. Alexander Hendrickx, de beste strafcornerspecialist ter wereld, moest definitief afzeggen voor dit WK, op de sukkel met een knieblessure. Nu was Hendrickx’ kanon op dit WK nog niet helemaal afgesteld maar hij was wel de topschutter van zowel het vorige WK als van de Olympische Spelen, toen ze goud pakten. Een aderlating dus.

Maar de ervaren Lions laten zich niet meer makkelijk van de wijs brengen door onvoorziene omstandigheden.

© BELGA

Dubbele voorsprong

Ze namen het heft gelijk in handen – normaal is een straffe start het handelsmerk van Nieuw-Zeeland, en dat was Lions ingepeperd. Sluipschutter Tom Boon creëerde tot twee keer toe doelgevaar. En de derde keer was de goede keer voor Boon. Op strafcorner, die tot voor de kwartfinale minder succesvol voor de Belgen was met slechts een slaagpercentage van 11,1 procent. Een eerste strafcorner voor de Lions, gelijk raak. In de tribunes zat de onfortuinlijke Hendrickx, hij zag dat het goed was, en riep ‘Let’s go’. Ei zo na verdubbelde Simon Gougnard de voorsprong op het einde van het eerste kwart maar doelman Dixon stond pal.

Het tweede kwart kon bezwaarlijk beter beginnen. Na een fraai uitgespeelde aanval werkte Florent van Aubel af: 2-0. De Lions kregen de Black Sticks steeds meer in hun greep, enkele schaarse tegenprikken niet te nagesproken. Van Aubel miste nipt, Loic Luypaert kon een tweede strafcorner niet afwerken – of beter: de bal belandde in het kruis van doelman Dixon. Net voor de rust versierde Nieuw-Zeeland nog een strafcorner maar Victor Wegnez liep goed uit, zodat Russell iets minder tijd had om te slepen. Doelman Vincent ‘De Muur’ Vanasch redde, en de Lions mochten rusten met een 2-0-voorsprong en 70 procent balbezit.

Nieuw-Zeeland verraste de vorige wedstrijd wel door India, dat net zoals de Belgen met 2-0 leidde nog in te halen en nog te winnen. De Lions waren dus gewaarschuwd. Ze lieten zich niet vangen. Tom Boon mocht een tweede keer slepen, nu werkte de Nieuw-Zeelandse doelman weg. Het tempo zakte, maar België behield de controle. Als Nieuw-Zeeland tot aan het Belgische doel raakte, gaf Vanasch geen krimp. Na een sublieme lange pass van Denayer kon Cédric Charlier het niet afmaken.

© BELGA

Kraker tegen Nederland?

Het laatste kwart konden de Black Sticks bijna tegenscoren via een strafcorner na obstructie van De Sloover, die van het veld moest. De bal ketste buitenkant paal weg. En de Lions kwamen nog een paar keer zeer goed weg. Nicolas De Kerpel kon de wedstrijd beslissen maar schoot vanuit een scherpe hoek net naast.

Er werd niet meer gescoord, het eindresultaat: 2-0. Na de wereldtitel in 2018, de Europese titel in 2019 en de olympische titel in 2021 laat de strafste Belgische sportploeg aller tijden ook geen steek vallen in hun rush op een nieuwe wereldtitel.

De komende tegenstander wordt wellicht een kraker tegen Nederland, komende vrijdag. Tenzij Zuid-Korea, dat verrassend Argentinië naar huis stuurde in de achtste finales, woensdag ook Oranje laat struikelen. Een van de favorieten voor de wereldtitel, Australië, deed al zijn ding en bereikte eerder op de dag de halve finale.