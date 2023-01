Victoria (26) verloor beide armen en een been maar is nu veelgevraagd model: “Nooit gedacht dat ik een inspiratie voor anderen zou zijn ”

De Ecuadoraanse Victoria Salcedo (26) moest als zesjarig meisje drie van haar vier ledematen laten amputeren toen ze derdegraadse brandwonden opliep na een ongeluk met een elektriciteitskabel. Toen ze een beenprothese kreeg, besloot ze intensief te gaan sporten. Enkele jaren later werd Salcedo op 19-jarige leeftijd gerekruteerd als model. Nu is ook nog eens een fitness-ster én een inspiratie voor vele anderen.

Salcedo was ondanks haar ontbrekende ledematen een grote aanwinst voor de modewereld. Na haar deelname in de Miss Ecuador-verkiezingen in 2021 deed ze anderen anders denken over schoonheidsidealen, waar ze door fans voor wordt aanbeden. “Ik had nooit gedacht dat ik een invloedrijke persoon zou zijn voor andere mensen”, zegt ze. “Ik deel graag mijn leven met anderen.”

(lvdw)

