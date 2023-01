Andrea Cozzolino houdt onschuld staande tijdens hoorzitting over corruptie in Europees Parlement

Tijdens een hoorzitting in de commissie Juridische Zaken van het Europees Parlement, heeft Andrea Cozzolino dinsdag zijn onschuld staande gehouden in de omkopingszaak die in december losbarstte. Het Belgische gerecht, dat het onderzoek naar corruptie en buitenlandse inmenging leidt, vraagt de opheffing van de parlementaire onschendbaarheid van de Italiaan.

De plenaire vergadering van het Parlement stemt in februari over die vraag. Achter gesloten deuren mocht Cozzolino dinsdag tekst en uitleg verschaffen voor de commissie die naar aanloop van de stemming haar advies moet uitbrengen.

Het Italiaanse Europarlementslid zei dat hij geen voordelen genoten heeft, direct noch indirect, en dat hij niet op de hoogte was van de feiten die de verdachten in de omkopingszaak ten laste worden gelegd, zei zijn advocaat Federico Conte na afloop. Bij die verdachten die in België in de cel zitten, zijn Cozzolino’s medewerker Francesco Giorgi, diens partner en Europees Parlementslid Eva Kaili en oud-MEP Antonio Panzeri. Van die laatste raakte vorige week bekend dat hij als spijtoptant gaat samenwerken met het gerecht.

Immuniteit opheffen

Cozzolino “heeft uitgelegd, en ik denk ook aangetoond, dat zijn politieke activiteiten in verband met Qatar en Marokko niet compatibel zijn met zijn veronderstelde lidmaatschap van een netwerk in het voordeel van deze landen”, zei zijn advocaat. Cozzolino zei zelf vragende partij te zijn om zijn immuniteit op te heffen.

Eerder zei ook het Belgische parlementslid Marc Tarabella dat hij zijn eigen parlementaire onschendbaarheid wil opgeheven zien. Anders dan Cozzolino wil Tarabella evenwel niet verschijnen voor de commissie, omdat hij eerst verhoord wil worden door het gerecht. Ook Tarabella zegt onschuldig te zijn.

Zowel Cozzolino als Tarabella zetelde in de sociaaldemocratische S&D-fractie, maar beiden hebben naar aanleiding van het corruptieschandaal de fractie moeten verlaten. Ze zijn nu zogenaamde niet-ingeschrevenen in het Europees Parlement. Tarabella is in eigen land ook uit de PS gezet.