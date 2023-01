President Biden vraagt Congres na dodelijke incidenten om toegang tot aanvalsgeweer te beperken

“De plaag van wapengeweld in Amerika vraagt om krachtigere maatregelen”, zei de president, nadat maandag zeven mensen waren omgekomen bij een schietpartij in Half Moon Bay (Californië), de tweede in evenveel dagen die de Aziatische gemeenschap in de westelijke staat trof. Biden veroordeelde de “nieuwe daad van zinloos geweld”. Hij verwees naar twee wetsvoorstellen die dinsdag werden ingediend door senatoren van zijn partij. Het ene wil de verkoop van “militaire” aanvalsgeweren volledig verbieden, het andere moet de wettelijke leeftijd voor de aankoop van een aanvalsgeweer verhogen van 18 naar 21 jaar.

De Amerikaanse president wil al langer het verbod op aanvalsgeweren in de VS uit 1994-2004 herinvoeren, maar stuit op verzet van de Republikeinse Partij. Die schermt met het grondwettelijke recht om wapens te dragen.