cd&v wil dat burgemeester Vandeput Alken en Diepenbeek overtuigt om toch te fuseren met Hasselt

Hasselt / Alken / Diepenbeek

cd&v doet, datgene wat N-VA Hasselt zegt. Dat is de reactie van Tom Vandeput op de fusieplannen van Hasselt met Kortessem. Het mag allemaal wat ambitieuzer, aldus cd&v Hasselt. Van het oorspronkelijke plan voor een ruimere fusie van ruim 100.000 inwoners blijft weinig over, klinkt het. De partij vraagt aan burgemeester Steven Vandeput om opnieuw met Alken en Diepenbeek aan de tafel te gaan zitten. Vanavond zet de gemeenteraad in Hasselt het licht op groen voor de start van de fusieonderhandelingen met Kortessem. Die moet op 1 januari 2025 een feit zijn. (BVdB)