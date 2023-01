Amper half jaar na haar eerste boek brengt Aster (20) al een vervolg uit: “De reacties gaven me vleugels”

We spreken af met Aster bij haar grootouders in Boekout, een deelgemeente van Gingelom. “Hier is het rustig en kan ik me concentreren op mijn drukke stageweken en op mijn schrijfsels”, vertelt Aster. “Nog tot eind juni loop ik stage in de Standaard Boekhandel van Landen en Tienen. Ik doe het werk heel graag. Na dit schooljaar hoop ik het diploma Winkelhulp te behalen om daarna te gaan werken. Maar ondertussen laat het schrijven me niet los.”

Vorig jaar bracht Aster haar eerste boek Het meisje met de blauwe hakken uit, een verhaal waar ze drie jaar eerder al aan begonnen was. “Maar ik twijfelde lang om het uit te brengen”, vertelt Aster, die uiteindelijk overtuigd werd door haar opa om het toch te doen. “Het verhaal is geïnspireerd op Assepoester. Het gaat over de 17-jarige Kayla die na de dood van haar vader bij haar vreselijke stiefmoeder en stiefzussen moet gaan wonen. Ze wordt verliefd en wil naar een bal om die jongen te ontmoeten, maar mag er niet heen. Ze gaat toch, maar voor het vervolg van het verhaal moet je mijn boek lezen”, lacht Aster. Voor de personages haalde ze inspiratie uit haar echte leven. Zo duikt de naam van haar broertje Beau op.

Tweelingzus

Door de positieve respons op haar eerste boek kreeg Aster vleugels. Ze begon meteen te schrijven aan een vervolgverhaal. Zo brengt ze nu De verloren zus uit. “Mijn tweede roman zoomt in op de tweelingzus van Kayla, het hoofdpersonage uit het eerste boek”, vertelt Aster. “Ik probeer elke avond te schrijven, als het kan twee uur aan een stuk. Maar dat hangt ook af van mijn inspiratie. Soms krijg ik plots een ingeving en schrijf ik die meteen op, anders vergeet ik het. De honger om het boek af te krijgen was groot. En het is me gelukt.”

“Elke avond probeer ik te schrijven, het liefst twee uur aan een stuk”, zegt Aster. — © Bart Borgerhoff

Al heeft Aster het zelf niet altijd even makkelijk. Al heel haar leven lang kampt ze met autisme en neurofibromatose. “Dat is een genetische aandoening waarbij de huid zwellingen vertoont”, legt Aster uit. “Dat gaat gepaard met pijn. Soms wordt het me te veel en dan voel ik me heel verdrietig.” De ziekte zorgt ook voor een motorische en mentale achterstand. “In september werd ik geopereerd aan mijn linkerarm. Er zat een vlekje dat weg moest. De operatie zelf is goed meegevallen, maar de kans bestaat dat ik opnieuw last krijg van vlekjes en dan moet ik terug naar het ziekenhuis.”

Spanning

Voor Aster begint het mentaal zwaar te wegen. “Ik heb meer dan vorig jaar moeilijke dagen”, vertelt ze. “Ik slaap niet goed en ik pieker veel. Natuurlijk zet ik door en probeer ik het beste te maken van mijn leven. Daarom ben ik zo trots op mijn tweede boek. Het zal online en fysiek te koop zijn. Ik heb geprobeerd om de spanning goed op te bouwen in het boek en er zullen ook heel wat geheimen aan het licht komen. Zeker lezen dus”, lacht Aster.

‘De verloren zus’ is online te koop via boekscout.nl of op bestelling via 0474/60.16.37 of auteur.asterknaepen@gmail.com