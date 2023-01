Zelfrijdende wagen van Colruyt levert eerste boodschappen aan huis

De zelfrijdende wagen van Colruyt Group, die sinds eind november in Londerzeel op de openbare weg rijdt, heeft dinsdag voor het eerst boodschappen aan huis geleverd. De klant, die de boodschappen via Collect&Go bestelde, kon haar levering makkelijk uit het onbemand wagentje halen, waarna het zijn route verderzette. In totaal levert het wagentje dinsdag boodschappen bij drie klanten.