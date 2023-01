Referee Department grijpt in na commotie: dan toch geen Wim Smet voor OH Leuven - STVV

De commotie die ontstaan is na de rode kaart van STVV’er Aboubakary Koita tegen AA Gent heeft het Referee Department doen ingrijpen. Het scheidsrechtersorgaan had eerst Wim Smet aangeduid om OH Leuven – STVV in goede banen te leiden maar annuleerde vandaag die beslissing. In de plaats van Smet mag Jan Boterberg zaterdag als scheidsrechter opdraven aan Den Dreef.