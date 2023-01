Truiens bedrijf Globachem blijft groeien en verdubbelt zijn kantooroppervlakte

Sint-Truiden

In het Truiense Brustem verdubbelt Globachem zijn kantooroppervlakte. De producent van gewasbeschermingsmiddelen vaart daarmee tegen de economische stroom in. Er wordt her en der bespaard door de energie- en grondstoffencrisis. Maar Globachem is koploper in export en innovatie en blijft daarom groeien. Vrijdag nog werd ook een nieuwe serre geopend om gewassen te monitoren. (BvdB)