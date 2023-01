Amerikaanse start-up gaat in de ruimte op zoek naar zeldzame metalen

Het Amerikaanse start-up mijnbedrijf AstroForge Inc. wil dit jaar twee missies naar de ruimte lanceren om metalen uit asteroïden te ontginnen. De eerste lancering is gepland voor april, zo maakte het bedrijf dinsdag bekend.

De bedoeling is dan om zijn techniek voor het ontginnen van platina te testen. Bij een tweede missie in oktober wil AstroForge op prospectie naar het mijnbouwpotentieel van een asteroide in de buurt van de aarde.

De start-up wil met zijn missies de kostprijs voor de ontginning van platina fors naar beneden halen, net als de CO2-uitstoot van deze activiteit op aarde. “We raffineren ter plekke, en brengen het metaal niet naar de aarde voor raffinage. Veel afval is afkomstig van dit proces”, zegt topman Matthew Gialich.

Geen primeur

AstroForge is niet het eerste bedrijf dat actief is in mijnbouw in de ruimte. Planetary Resources Inc. en Deep Space Industries Inc. deden een tiental jaar geleden al gelijkaardige pogingen maar kwamen in de financiële problemen en werden uiteindelijk overgenomen en geherstructureerd.

Gialich zegt dat zijn bedrijf lessen getrokken heeft uit het werk van zijn voorgangers. “Ik denk dat we de jongste tien à vijftien jaar heel wat vooruitgang hebben geboekt”, waarbij Astroforge ook de infrastructuur rond zijn missies wil outsourcen, klonk het. Zo zal de start-up voor de lancering samenwerken met Spacex.