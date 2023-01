Genkenaar (26) die voor assisen verschijnt voor martelmoord riskeert ook celstraf voor drugshandel

“Het is precies of ze me erbij willen lappen“, aldus de twintiger voor de Tongerse rechtbank. — © MARC HERREMANS - MEDIAHUIS

De twintiger moest zich verantwoorden voor handel in cannabis en cocaïne tussen december 2021 en oktober 2022 nadat speurders in zijn gsm-toestel een resem druggerelateerde berichten en foto’s van een plantage terugvonden. De Genkenaar zit al sinds 2019 ononderbroken in voorhechtenis voor zijn betrokkenheid bij de martelmoord waarbij het slachtoffer Hilal Makhtout vermoedelijk tijdens een strafexpeditie om het leven werd gebracht nadat hij 3 kilo cocaïne zou hebben laten verdwijnen. De twintiger moet voor zijn rol in dat dossier, samen met twaalf andere verdachten, in het najaar voor assisen verschijnen.

24 maanden cel

Toen de man onder elektronisch toezicht stond en in 2022 met een enkelband zijn voorhechtenis thuis mocht uitzitten, werd hij echter uit bed gelicht tijdens een inval door de politiediensten na het aantreffen van de recente druggerelateerde foto’s en berichten in zijn telefoon. “We vonden drie gram cannabis en twee gram hasj”, zo sprak de Tongerse aanklager. Verder zouden er ook drie personen hebben verklaard dat de man zich bezighield met drugshandel. “Al deze elementen samen, wijst op zijn schuld”, aldus de procureur die voor de drugsfeiten 24 maanden cel en een geldboete van 8.000 euro vraagt.

In nesten werken

De twintiger zelf ontkent met klem en zegt dat de politie hem viseert. “Alles ging goed en dan opeens bám, een inval”, zo sprak de man boos voor de Tongerse rechter. “Het is precies of ze willen me erbij lappen. Ze houden me aan het lijntje en ze willen me breken. Heeft het iets te maken met mijn andere zaak misschien? Ik zit al met zo’n delicaat dossier, waarom zou ik mezelf dan nog meer in nesten werken?”

Zijn advocaat, meester Peter Donné, wijst de rechtbank erop dat de foto’s in de gsm van de twintiger niet door hem gemaakt zijn. “Het is gewoon onmogelijk. De foto’s van de cannabisplantage zijn in het midden van de nacht genomen. Uit het attest van gevangenschap blijkt dat er nooit melding is gemaakt dat er een probleem is geweest met de enkelband van mijn cliënt. Hij kan het niet geweest zijn. Bovendien is zijn gsm-toestel gekoppeld aan vier verschillende iCloud-accounts. Hij heeft die foto’s dus niet zelf gemaakt en hij heeft niets te maken met die plantage.”

Verder wijst meester Donné ook naar de verklaringen die tegen de twintiger zijn afgelegd: “Die mensen hebben nooit beweerd dat ze zelf iets gekocht hebben van hem. Ze hadden het ook maar van horen zeggen.” Er wordt wel toegegeven dat de twintiger af en toe zelf gebruikte. “Vandaar die gebruikershoeveelheid drugs in zijn woning. Zo’n voorhechtenis weegt zwaar door. Mijn cliënt rookte daarom af en toe wel eens een jointje.”

Ondertussen verblijft de man opnieuw in de gevangenis van Hasselt.

Vonnis volgt op 21 februari.