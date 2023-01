Onze weekendtips: luister naar een Amerikaanse wonderboy of dans op de grootste schlagers

Dit weekend vindt het Grote Vogelweekend plaats, waardoor je op heel wat plaatsen aan bijzondere activiteiten kan deelnemen, zoals in De Watersnip in Beringen. Blijf je liever binnen? Geniet dan van straf theater of een mooi concert van een muzikale wonderboy. De agenda staat weer vol.

Kiewit Wintert

De winter begint stilaan lang te duren en daarom organiseert Domein Kiewit in Hasselt een gezellig winters evenement voor het hele gezin. Tijdens Kiewit Wintert kan je er terecht voor heel wat activiteiten, zoals energiefietsen, een oriëntatie-initiatie of een vuurshow. Daarnaast kan je er ook een cartoonist en smid aan het werk zien, deelnemen aan een sneeuwballengevecht of naar winterse verhalen luisteren. Tussendoor kan je er bovendien genieten van warme drankjes en hapjes.

Op 29/1 van 14 tot 17 uur in Domein Kiewit, Putvennestraat 108 in Hasselt. Info: www.domeinkiewit.be

Goocheltheater met Jahon

Jahon neemt je in Hoeselt in zijn derde familievoorstelling ‘Verdwalen’ mee in een woordloos verhaal vol goochelen, muziek en poppenspel. Je trekt met hem mee op wandeling doorheen een bijzonder bos waarin het eten van een appel zelfs een hele uitdaging is. Het wordt een boeiende voorstelling waarin Jahon goochelen en theater samenvoegt.

Op 29/1 om 11 uur in GC Ter Kommen, Europalaan 2 in Hoeselt. Info & tickets: www.terkommen.be

Ambiance à volonté

Op 28 januari kan je opnieuw meezingen- en swingen met het levenslied tijdens het Mega Schlager Fest in Pelt. Enkele groten onder de schlagerzangers zullen op het podium het beste van zichzelf geven. Zo zijn er onder andere optredens van Bart Kaëll, Sergio, Get Ready, Johan Veugelers en Joe Hardy. Ambiance verzekerd.

Op 28/1 vanaf 19.30 uur in Dommelhof, Toekomstlaan 5 in Pelt. Info & tickets: www.feestplanners.be

Tel mee tijdens het Grote Vogelweekend

Tijdens het Grote Vogelweekend worden in duizenden Vlaamse tuinen de vogels geteld. Ook in De Watersnip in Beringen zijn de voedertafels gevuld om vogels van iets lekkers te voorzien. Je kan er bovendien met de gids op uittrekken om de vogels in hun natuurlijke habitat te spotten. Doorlopend kan je in De Watersnip voedertaartjes en pindasnoeren maken om ook de vogels in eigen tuin te verwennen.

Op 29/1 van 14 tot 16.30 uur in Bezoekerscentrum De Watersnip, Grauwe Steenstraat 7 in Beringen. Info: www.dewatersnip.be

Wonderboy uit de muziekwereld in CCHA

Het gebeurt zelden dat de componist de uitvoerder is van zijn eigen muziek. Le Concert Olympique wil tijdens een productie in CCHA in Hasselt aanknopen met deze traditie. Ze nodigen de Amerikaanse wonderboy Kit Armstrong uit en dat als pianist en componist. Hij geldt momenteel als één van de belangrijkste jonge musici in de wereld.

Op 28/1 om 20 uur in CCHA, Kunstlaan 5 in Hasselt. Info & tickets: www.ccha.be

Pitslampentocht doorheen Lummen

Door het donker wandelen, is vaak toch net dat ietsje spannender. Daarom organiseert de gemeente Lummen samen met de Raad voor Toerisme opnieuw een Pitslampentocht in Lummen. Het is een toffe avondwandeling van ongeveer vier kilometer en onderweg krijg je verschillende opdrachten voorgeschoteld. Vergeet je zaklamp en fluovestje niet.

Op 28/1, starten kan tussen 18 en 20 uur op het Gemeenteplein in Lummen. Info: www.lummen.be

In het spoor van de wolf

Wist je dat het nest van een wolf zich in een hol of een grot bevindt? Waarom kiest de wolf voor Limburg? Dat en vele andere wolvenweetjes komen aan bod tijdens een leuke wandeling. Gids Nico Moors neemt je mee in het spoor van de wolf in Houthalen-Helchteren. Het is een gezinsactiviteit, want voor kinderen zijn er ook wolvenmaskers of een rood kapje te leen.

Op 29/1 om 14 uur aan Bezoekerscentrum Hengelhoef, Hengelhoefdreef 6 in Houthalen. Info: www.limburgs-landschap.be

Karibu Karamu

‘Ondersteboven’ organiseert een groot winters wereldfeest, Karibu Karamu. Op het programma in Pelt: poppentheater Buguel Noz, verteltheater Tante Claus, een optreden van de Reggae groep Rojah Lao n’ tralala band, Afrikaanse dans en een acrobatieshow, maar ook creatieve workshops, zoals gordels kralen, kantklossen en veel meer. Er zijn ook infostands van de Noordzuid verenigingen en nog veel meer.

Op 29/1 van 13 tot 18 uur in CC Palethe, Jeugdlaan 2 in Pelt. Info: www.ondersteboven.net

De prachtige stem van Dayna Kurtz

Dayna Kurtz is een Amerikaanse singer-songwriter uit New Orleans met een prachtige, ruwe en tegelijkertijd warme stem die zichzelf begeleidt op gitaar. Op het podium brengt ze een mix van folk, jazz, soul, country en blues. In Pelt wordt ze begeleid door gitarist Robert Mache, die deel uitmaakte van de college/indie-rockband Continental Drifters.

Op 28/1 om 20.30 uur in Provinciaal Domein Dommelhof, Toekomstlaan 5 in Pelt. Basistarief: 15 euro. Info: www.palethe.be

Het jaaroverzicht in LEGO

In de Stedelijke Bibliotheek van Beringen kan je tot 15 februari terecht voor een jaaroverzicht in LEGO. Maarten Verlinden gaat met duizenden LEGO-blokjes aan de slag om zo de belangrijkste gebeurtenissen van 2022 te bouwen. Zowel jong als oud kan genieten van de eigenzinnige kunstwerkjes.

Tot 25/2 in de Stedelijke Bibliotheek van Beringen, Graaf van Loonstraat 2 in Beringen. Info: www.beringen.be

Uitgebreide agenda

VARIA

Zaterdag 28 januari

Kleine voorleeshelden

Eén keer per maand verzamelen onze kleine helden in het BICC voor een magisch voorleesmoment door vrijwilligers. Gewapend met prentenboeken en knutselmateriaal zorgen ze voor een heerlijke zaterdagmorgen. Dit keer in het thema ‘Wij zijn tovenaars’.

BICC ’t Poorthuis, Zuidervest 2a in Peer.

Om 9.30 uur

Basistarief: gratis

Zaterdag 28 januari

Beertje Probeertje gaat logeren

Beertje gaat voor het eerst logeren bij oma en opa. Kom ontdekken wat je nodig hebt om te gaan logeren en maak je eigen logeerkoffertje.

Clavis Conceptwinkel, Herkenrodeabdij 4b in Kuringen.

Om 15 uur

Basistarief: 5 euro

Zaterdag 28 januari

Voorlezen van gedichten

Tijdens de poëzieweek lezen gepassioneerde voorlezers voor uit leuke boeken vol gedichten.

Bibliotheek Neerpelt, Norbertinessenlaan 9 in Pelt.

Om 10.30 uur

Basistarief: gratis

Zaterdag 28 januari

Grote paddenoverzet

Al 27 jaar worden in de Vallei van de Abeek amfibieën overgezet. Help je dit jaar ook mee om de padden van de ene kant van de weg naar de andere kant over te zetten?

Brogelerweg in Oudsbergen.

Van 9 tot 12 uur

Podium

Zaterdag 28 januari

Testimonium in woord en muziek

Kunstenares Merel Thijs en cellist Valentijn Prové verrassen bezoekers met een poëtische, muzikale voordracht te midden van de expo ‘Testimonium’.

Bibliotheek Neerpelt, Norbertinessenlaan 9 in Pelt.

Om 11.10 uur

Basistarief: gratis

Zaterdag 28 januari

Een mooi poëziemoment

Kom kijken en luisteren naar de collage van korte en leuke vriendschapsliederen in het kader van de poëzieweek van leerlingen van de Academie Beringen, afdeling Heusden-Zolder.

Bibliotheek, Sint-Willibrordusplein 8 in Heusden-Zolder.

Om 11 uur

Basistarief: gratis

WANDELEN

Zaterdag 28 januari

Wandelen voor Gezondheid

Mustafa Harraq gelooft in de helende werking van de natuur. Samen wandel je in de natuur van Thor Park waar je tot rust komt met mindfulness-oefeningen. De opbrengst gaat naar Kom Op Tegen Kanker.

Cegeka Arena, Stadionplein 4 in Genk.

Van 9 tot 13 uur

Basistarief: 30 euro

Zaterdag 28 januari

Recreatieve wandeling

Pasar Hebania laat je via een wandeling kennismaken met het mooie landschap en de vele trage wegen in Riemst. Wandeling in twee delen.

Deel 1 om 10.30 uur aan de sporthal, Sint-Jansstraat 8a in Riemst

Deel 2 om 13.30 uur aan de kerk van Membruggen, Zagerijstraat in Riemst.

Basistarief: gratis

CONCERT

Zaterdag 28 januari

Hands in Motion

Darbuka, gongs, berimbaus, kalimbas, pandeiro, riqq, doholla, bendirs, udu,… Het is een greep uit het instrumentarium van Hands in Motion die een grenzeloze klankenwereld creëert.

CC Leopoldsburg, Kastanjedreef 1 in Leopoldsburg.

Om 20.15 uur

Basistarief: 16 euro

Zaterdag 28 januari

Jubileumconcert Academie Beringen

In 2023 bestaat de academie voor muziek, woord en dans 75 jaar. De leraars van de afdeling Jazz, Pop & Rock nemen je mee op een roadtrip doorheen de muziekgeschiedenis van 1948 tot vandaag

Cultuurhuis Casino, Varenstraat 22a in Houthalen-Helchteren.

Basistarief: 12 euro