Ex-profvoetballer Jason Vandelannoite (36) riskeert celstraf nadat hij neus en oogkas van caféganger breekt

Op 12 december 2021 was Vandelannoite aanwezig in het bekende café Cambrinus in de Philipstockstraat in Brugge. Volgens de procureur gingen de poppen aan het dansen toen een klant tegen de voormalige profvoetballer aanliep.

Gratuit en zinloos geweld

“De beklaagde deelde prompt enkele vuistslagen uit aan het slachtoffer”, verduidelijkte Fauve Nowé. “Zijn reactie was volledig buiten proportie.” Het slachtoffer hield aan de pandoering een gebroken neus en oogkas over. “Dit was gratuit, zinloos geweld”, pleitte Emily De Ceuninck, de advocate van het slachtoffer. Ze vroeg 650 euro schadevergoeding voor haar cliënt.

Jason Vandelannoite kwam dinsdag niet opdagen voor zijn proces. De Bruggeling zou de feiten destijds wel hebben toegegeven na confrontatie met de camerabeelden. De procureur verwees voorts naar een recente veroordeling van Vandelannoite voor de Kortrijkse strafrechtbank. Daar kreeg hij ook al vier maanden effectieve celstraf opgelegd voor opzettelijke slagen en verwondingen.

Nationale ploeg

Als jonge belofte belandde Jason Vandelannoite in 2005 in het eerste elftal van Club Brugge. Datzelfde jaar werd hij ook voor de eerste - en laatste - keer opgeroepen voor de Belgische nationale ploeg. In april 2007 werd hij disciplinair geschorst door de club en een maand later werd zijn contract ontbonden. Later beproefde hij zijn geluk in Turkije, Malta en Roemenië. De jongste jaren speelde hij in de lagere regionen van het Belgische voetbal.

De rechtbank doet uitspraak op 28 februari.