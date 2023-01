Thalys wordt Eurostar: fusie tussen operatoren van hogesnelheidstreinen is nieuwe fase ingegaan

De fusie tussen de operatoren van hogesnelheidstreinen Eurostar en Thalys is dinsdag een nieuwe fase ingegaan. In Brussel werden de eerste treinen voorgesteld met het nieuwe logo van Eurostar - de merknaam Thalys verdwijnt. De fusiegroep heeft de ambitie om 30 miljoen passagiers te vervoeren per jaar tegen 2030. Dat zouden er dubbel zoveel zijn als in 2022.

Het nieuwe logo is een ster, die symbool staat voor de verbindingen die de groep aanbiedt, met een ‘e’ errond. “Brussel vormt het centrum van de ster”, aldus Gwendoline Cazenave, de CEO van Eurostar Group. Niet alleen is de hoofdzetel van de groep er gevestigd, “Brussel vormt ook het centrum van ons netwerk, waar we op minder dan twee uur zijn van al onze bestemmingen.”

De komende maanden wordt het nieuwe logo op alle Eurostar- en Thalys-treinen gekleefd. Aan het uitzicht van de treinen wordt voor de rest niet geraakt. Het is de bedoeling dat tegen het najaar het merk Thalys volledig verdwijnt; er zouden tegen dan ook een eengemaakte website en app moeten zijn.

Er werd voor de merknaam Eurostar gekozen, omdat die erg bekend is bij de consumenten, zowel binnen Europa als daarbuiten, zo zei Cazenave nog. De ster in het logo is geïnspireerd op de ‘Etoile du Nord’, de oorspronkelijke treindienst die Parijs, Brussel en Amsterdam met elkaar verbond, en is een eerbetoon aan het eerste Eurostar-logo, voegde ze toe.

De fusie tussen Eurostar en Thalys werd in 2019 gelanceerd. Na een vertraging door de coronapandemie werden beide operatoren van hogesnelheidstreinen in mei vorig jaar onder één koepel gebracht, de in Brussel gevestigde Eurostar Group. Een meerderheid van de aandelen is in handen van de Franse spoorwegmaatschappij SNCF, de Belgische maatschappij NMBS heeft een belang van 18,5 procent. De fusiegroep telt zowat 2.200 werknemers, heeft een 50-tal treinstellen (26 van Thalys en 25 van Eurostar) en is actief in vijf landen (België, Duitsland, Frankrijk, Nederland en het Verenigd Koninkrijk).