De Oscarnominaties zijn bekend: ‘Close’ maakt kans op een gouden beeldje

Na een intensieve promotiecampagne staat Lukas Dhont (31) opnieuw een stapje dichter bij zijn ultieme droom. ‘Close’ werd zonet genomineerd voor een Oscar voor beste buitenlandse film. Of de regisseur het gouden beeldje ook wint, weten we in maart.

“De mooiste film van het jaar”, noemde onze recensent Close van Lukas Dhont. De film gaat over twee jongens van 13 jaar die een hechte vriendschap hebben, tot die dat plots niet meer is. Vorig jaar won regisseur Lukas Dhont al de Grand Prix op het Filmfestival in Cannes. Tijdens de Oscars op 12 maart maakt hij kans op het beeldje voor ‘beste internationale film’.

In die categorie neemt Close het op tegen de Duitse film All Quiet on the Western Front, de Argentijnse film Argentina, 1985, EO uit Polen en de Ierse film The quiet girl. Dat maakten acteurs Allison Williams en Riz Ahmed bekend.In de andere categorieën zijn vooral veel nominaties weggelegd voor Everything everywhere all at once, The Fabelmans, The Banshees of Inisherin en Elvis.

