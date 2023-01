Siska Schoeters openhartig over breuk met Tomas De Soete: “Ik ben van mijn vent verlost, een aanrader. Grapje”

Siska Schoeters heeft in een interview met Youtuber Anastasy Chernook openhartig gepraat over haar breuk met Tomas De Soete, met wie ze veertien jaar samen was. “Het duurt lang voor de opluchting volgt, maar ze is er nu”, klonk het.

Schoeters en De Soete vroegen in oktober 2021 de scheiding aan. In de podcast ‘Anastasya confidential’ – met zelfvertrouwen voor vrouwen als focus – snijdt Schoeters dat onderwerp met een grapje aan. “Ik ben net van mijn vent af, een aanrader. Nee nee, dat was een mopje. We gingen op een goede manier uit elkaar. Of ik een gevoel van opluchting ervoer toen de beslissing om te scheiden genomen was? Op het eerste moment was dat er niet”, erkent ze. “En het duurt lang tot dat er is. Dat gevoel komt er pas na een paar maanden. Maar dat is er nu.”

Schoeters bevindt zich momenteel naar eigen zeggen dan ook “in een goede fase” van haar leven. “Ik heb nu een heel groot huis voor mij alleen, dat ik zelf afbetaal. Qua empowerment kan dat wel tellen. Het gaat eigenlijk echt goed.” Al geeft Schoeters toe dat het ouderschap na zo’n breuk niet vanzelfsprekend is. “Dat is het zeker niet. En ja, het is makkelijker om gewoon samen te blijven. Maar het geeft meer voldoening om het op deze manier te doen, en daar word je dan gelukkiger van.”