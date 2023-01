Steve Darcis wil nieuwe Davis Cup-kapitein worden: “Iedereen weet dat de Davis Cup voor mij altijd belangrijk geweest is”

Steve Darcis heeft dinsdag in de marge van een persconferentie van de Franstalige tennisliga (AFT) in Louvain-la-Neuve aangegeven wel interesse te hebben in de functie van Belgisch Davis Cup-kapitein. Maandag maakte huidig Davis Cup-kapitein Johan Van Herck bekend eind 2023 te zullen stoppen na twaalf jaar dienstverband.

“Ik heb Johan twee dagen geleden nog aan de telefoon gehad en toen deelde hij me mee op het einde van het jaar ermee te zullen stoppen”, zei de Luikse oud-speler. “Voor mij is de Davis Cup altijd heel belangrijk geweest. Iedereen weet dat. Ik ben dan ook wel geïnteresseerd in de functie van kapitein. Maar laat ons duidelijk zijn: pas nadat Johan aankondigde op het einde van het jaar te zullen stoppen. Ik heb altijd heel veel respect gehad voor Johan en vice versa.”

De 38-jarige Darcis was een belangrijke speler in het Belgische Davis Cup-team dat finales haalde in 2015 en 2017. “De federaties (AFT en Tennis Vlaanderen, red.) zullen nu gaan overleggen, en ook de spelers zullen worden betrokken”, ging hij verder. “En dan hoop ik dat de keuze op mij valt.”

De Belgische mannen trekken volgende week naar Zuid-Korea om er in het weekend van 4 en 5 februari de kwalificaties voor de finalefase van de Davis Cup af te werken. Bij winst plaatsen de Belgen zich voor de groepsfase van de Finals in september.