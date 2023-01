Voormalig Portugees bondscoach Fernando Santos is nieuwe trainer van Polen

De Portugees Fernando Santos is dinsdag aangesteld als nieuwe bondscoach van Polen. Hij volgt Czeslaw Michniewicz op, die de functie neerlegde na het WK in Qatar.

Fernando Santos stopte vorige maand zelf als bondscoach van zijn land na de wereldbeker, waarin Portugal in de kwartfinales verloor van Marokko. De 68-jarige Portugees trainde de Seleçao sinds 2014 en won onder meer het EK 2016 en de Nations League 2019. Roberto Martinez, ex-bondscoach van de Rode Duivels, verving hem.

Santos trainde naast de nationale ploeg ook de drie grote clubs in zijn land, Porto (1998-2001), Sporting (2003-2004) en Benfica (2006-2007). Daarnaast was hij aan de slag bij de Griekse ploegen AEK Athene (2001-2002 en 2004-2006), Panathinaikos (2002) en PAOK Saloniki (2007-2010) en bij de Griekse nationale ploeg (2010-2014).

Santos vervangt Michniewicz, die op post was tussen januari en december 2022. Hij plaatste Polen via de barrages voor het WK, waar Lewandowski en co voor het eerst sinds 1986 de groepsfase doorkwamen. In de achtste finales was Frankrijk te sterk.