Takeaway tip: in Tongeren vind je sinds kort een stukje Italië: “Alleen het allerbeste voor mijn klanten”

Toen de stad Tongeren de wedstrijd ‘Ondernemen met karakter’ organiseerde - om zo nieuwe ondernemers naar het kernwinkelgebied te trekken - zag Mariella Petrillo haar kans schoon. Zo kon ze eindelijk na jaren in de thuiszorg haar droom waarmaken. In een voormalig Italiaans restaurant in de Maastrichterstraat opende ze een traiteurszaak met Italiaanse gerechten. “Van lasagne tot cannelloni”, verduidelijkt Mariella. “Maar ook andere pasta’s en broodjes. Daarnaast kan je bij ons ook terecht voor andere Italiaanse delicatessen, zoals charcuterie, verse kazen, echt Italiaans brood, maar ook specialiteiten als olijfolie, honing, truffelcrème, wijn, limoncello en meer. Ik selecteer zelf de producten bij kleine producenten in Italië.”

© Mariella Petrillo

“Alleen het allerbeste is goed genoeg voor onze klanten. Zo vind je bij ons de producten die elders in België moeilijk te vinden zijn, zoals exclusieve vleeswaren uit Parma of de mortadella uit Bologna. Belgen zijn Bourgondiërs en genieten graag, ook van de Italiaanse keuken.”

Terra D’Italia, Maastrichterstraat 17 in Tongeren. Open: di t.e.m. za 10-18.30 uur, zo 9-13 uur. Info: www.terraditalia.be

© Mariella Petrillo