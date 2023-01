Niet één, maar twee journalisten van Het Belang van Limburg in Het Huis maandagavond. Stijn Meuris kreeg als verrassingsgast zijn goede vriend Jo Smeets over de vloer. De twee kennen mekaar al een dikke dertig jaar. “Ik belde hem destijds met een klein hartje op, maar Stijn was meteen heel vriendelijk en behulpzaam.”