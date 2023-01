Deze Limburgse design- en modetalenten hou je in 2023 maar beter in de gaten

Flanders DC, de organisatie die creatieve ondernemingen ondersteunt, heeft een overzicht gedeeld met namen van mensen en merken om komend jaar in de gaten te houden. Twee van hen zijn beloftevolle Limburgers: een overzicht van alle nieuwkomers to watch.

Matteo La Rosa

modeontwerper

LEES OOK. Topmodel en stylist Lady Gaga meteen fan van opvallende jurk jonge Genkse ontwerper

Met zijn genderinclusieve ontwerpen die refereren naar de avant-gardistische mode uit de jaren tachtig scheert Genkenaar Matteo La Rosa hoge toppen. Tom Eerebout, de Vlaamse stylist van Lady Gaga, is fan. Hasselts topmodel Hannelore Knuts flaneerde in zijn ontwerp, en Julie Van den Steen droeg een jurk van de hand van La Rosa tijdens de finale van The Masked Singer. Na een paar seizoenen prêt-à-porter trekt Matteo La Rosa vandaag volop de kaart van couture.

LEES OOK. Genkse ontwerper baseert collectie op … zijn moeder: “Ze was helemaal new wave”

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Deborah Bloemen

juwelenlabel Echo Shawna

Echo Shawna is het passieproject van de Limburgse Deborah Bloemen, in het dagelijks leven co-founder en creative director van art studio Uber and kosher. Met haar handgemaakte juwelen van objets trouvés tilt ze upcycling naar een hoger niveau en bewandelt ze de slappe koord tussen high end en kitsch. De Nederlandse popster Sevdaliza en de Amerikaanse rapster Doja Cat kunnen het alvast smaken.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

De andere design- en modetalenten:

Amber Dewaele

meubel- en interieurontwerper

Als kind was Amber Dewaele voortdurend bezig met het herinrichten van haar kamer. Haar liefde voor meubilair vertaalde zich een studie productontwikkeling. Hoewel ze voor haar poëtische ontwerpen vaak van een verhaal vertrekt, vormt het onderzoek naar materialiteit haar voornaamste drijfveer.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Aysegül Öz

modeontwerper

Aysegül Öz zit in haar master mode aan KASK Gent, maar toont nu al een enorm potentieel. Met haar chique avondkleding is ze een meester in draperen en eert ze haar Turkse roots.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Charlotte de Geyter

modelabel Bernadette

Samen met haar moeder Bernadette de Geyter verovert ontwerpster Charlotte de Geyter de wereld met het luxelabel Bernadette. De allergrootste (e-)boetieks – van Net-A-Porter tot Harrods – springen voor hun elegante avondkleding met een romantische toets. Een enorme prestatie voor een Antwerps merk dat amper drie jaar bestaat en intussen ook tableware maakt.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Bertrand Lejoly

productdesigner

Achttien jaar lang werkte Bertrand Lejoly voor andere ontwerpers. Hij leerde de kneepjes van het vak als Head of product design bij Vincent van Duysen. Sinds hij in 2021 zijn eigen studio in Antwerpen oprichtte, heeft hij onder meer voor Zanotta en Serax ontworpen. Zijn werk voor Duravit werd in 2022 verschillende keren beloond met een award, onder andere met twee German design awards en een Red dot award.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Joachim Froment

designlabel Futurewave

Samen met twee vennoten richtte Joachim Froment in 2020 Futurewave op. Intussen telt het team vijftien mensen en ontwerpen ze de meest uiteenlopende industriële producten, van sporthorloges over fietsen tot verlichting en meubilair.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Leda Devoldere

textielontwerpster

Na haar studies textiel aan het Gentse KASK bouwde Leda Devoldere een collectie uit onder de naam Atelier Leda, waarbij ze haar kleurrijke, geometrische universum naar verschillende dragers vertaalt. Ze brengt haar creaties in kleine oplages zelf aan de man.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Marc Pengel

modelabel Marc Martha

Hij is pas vorig jaar afgestudeerd aan de modeacademie van Antwerpen, maar nu al gooit Marc Pengel hoge ogen met zijn eigen label. Marc Martha is de ultieme synthese van zijn Caribische roots en de Europese cultuur.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Marijke De Cock

textielkunstenaar

Na haar afstuderen aan de Antwerpse modeacademie ging Marijke De Cock in 2003 aan de slag bij Dries Van Noten. Terwijl ze daar nog steeds halftijds juwelen ontwerpt, jaagt ze ondertussen ook haar eigen creatieve dromen na. Voor haar met glasparels geborduurde objecten ontvangt ze dit jaar een Henry van de Velde-award in de categorie Crafts.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Mass Lee

juwelenlabel

Met hun Antwerpse juwelenlabel Mass Lee slaan de Finse Josefine Mass en de Zuid-Koreaanse Dabin Lee een brug tussen kunst en mode. De inspiratie voor hun ambachtelijke creaties halen ze vooral uit hun cultuur, de natuur en de kunstgeschiedenis.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Meryll Rogge

modeontwerpster

Ze verdiende haar strepen bij Marc Jacobs in New York en als hoofdontwerpster van Dries Van Noten, maar nu zet Meryll Rogge met haar gelijknamige label haar levenswerk neer. Haar energieke designs die vaak het midden houden tussen daywear en eveningwear slaan aan bij de allerbeste boetieks ter wereld. In 2021 won ze de Belgian fashion award voor emerging talent.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Rosie Antwerp

modelabel

Het in 2021 geboren label Rosie Antwerp is het geesteskind van twee Antwerpse zussen. Met haar elegante en speelse ontwerpen creëert ontwerpster Marie Martens, die in 2020 met veel lof afstudeerde aan de academie te Antwerpen, een uniek universum. Zus Ellen neemt vooral de zakelijke leiding op zich. Een droomcombinatie.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Sofie Deckers

grafisch ontwerper

Als kind van haar generatie kleurt Sofie Deckers buiten de strikte lijntjes van haar discipline. Naast haar toegepast werk als grafisch vormgever voor onder meer designlabel ‘Volmaakt’ creëert ze artistiek werk waarin ze de ruimtelijkheid opzoekt.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Studio Circulaire

upcycling modebedrijf

Van onverkochte stock maakt Studio Circulaire nieuwe creaties. Valentine Tinchant is de designer, Antony Hartmann de bedenker en zaakvoerder. Hun upcyclingconcept bieden ze ook aan andere merken aan, zoals Essentiel Antwerp. Met één missie: Belgisch vakmanschap een boost geven en zoveel mogelijk naaisters in Belgische ateliers aan het werk zetten.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Thibeau Scarcériaux

meubelontwerper

Balancerend op de grens tussen kunst en design creëert Thibeau Scarcériaux poëtische objecten met een sterk verhaal. Daarmee wil hij gesprekken op gang brengen, taboes helpen doorbreken en zo zijn steentje tot een betere wereld bijdragen.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Victor Verhelst

grafisch ontwerper

Als kind van zijn generatie vertaalt grafisch ontwerper Victor Verhelst de constante beeldenstroom zowel inhoudelijk als esthetisch in zijn creaties. Met zijn kleurrijke universum wil hij mensen verwonderen, en een vleugje magie in hun leven brengen.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Wouter Persyn

meubelontwerper

Als architect, meubelontwerper en kunstenaar houdt Wouter Persyn veel balletjes tegelijk in de lucht. Tegelijk verleent die multidisciplinaire blik een rijkdom aan zijn ontwerpen. Zijn liefde voor meubilair is ingegeven door de innige verstrengeling tussen esthetiek, concept en functionaliteit.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Yanis Berrewaerts

grafisch ontwerper

Al tijdens zijn studies grafisch ontwerp aan de Antwerpse academie begon Yanis Berrewaerts freelance te werken. Nu hij anderhalf jaar is afgestudeerd, runt hij zijn eigen studio en onderzoekt hij de manier waarop we technologie kunnen inzetten om onszelf online te representeren.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Zarina Rouge

handtassenlabel

Van haar bijberoep maakte de Kazachstaans-Belgische ontwerpster Zarina Khassenova nog maar net haar hoofdberoep. Met de gesofisticeerde handtassen in vrolijke kleuren legt ze de lat hoog en wil ze met Zarina Rouge duurzaamheid aanbieden voor niet al te exorbitante prijzen.