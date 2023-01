Bekijk hier de indrukwekkende kopbeurt van Remco Evenepoel: meer dan twee kilometer gans peloton op sleeptouw

De Nederlander Fabio Jakobsen heeft maandag zijn Belgische ploeg Soudal - Quick Step de eerste overwinning van dit wegseizoen bezorgd. In de tweede etappe van de Argentijnse Ronde van San Juan was Jakobsen de snelste in een massasprint. De Nederlander kon in de aanloop naar die sprint rekenen op een beresterke Remco Evenepoel. De wereldkampioen trok met een kopbeurt van welgeteld 2,2 kilometer het ganse peloton op een lint.

Bekijk hier de beelden:

“De gasten vertrouwden mij met een streep van 3 kilometer tot 800 meter voor de finish”, lachte Evenepoel na de finish. “Dat was iets langer dan gepland, maar hoe langer ik kon rijden hoe beter. Dit is ook goed voor mij, voor de grote rondes. Om het gewoel in een peloton onder de knie te krijgen en ook voor mijn ontwikkeling. Dit zijn korte inspanningen en daardoor intensieve trainingen. Toen mijn job erop zat, moesten ze het alleen nog afmaken.”

Dit jaar staat er helaas voor Evenepoel géén tijdrit op het programma in Argentinië. Meer zelfs, in meer dan de helft van de ritten mogen we een (massa)sprint verwachten. De eindzege wordt wellicht vrijdag beslecht in de vijfde etappe, op de Alto del Colorado.

