Waar eet … Arno van ‘Regi Academy’? “Alsof je langs Route 66 een Amerikaanse burger bestelt”

Al meer dan drie maanden prijkt ‘Regi Academy’-winnaar Arno Louwette (22) in de hitlijsten met zijn eerste single ‘Als ik mezelf verlies’. “Dit jaar is voor mij een echt leerjaar, want ik mag deze zomer mee op tour met Regi”, verklapt hij. Tussendoor ontspant de Maasmechelaar graag op de volgende adresjes.

Terhills Cable Park in Dilsen-Stokkem

“In de zomer terras ik graag aan het Terhills Cable Park, want daar waan ik me echt op vakantie. Voeten in het zand, zicht op het water en de natuur en een leuke beat op de achtergrond. Meer moet dat niet zijn.”

Nationaal Parklaan 5 in Dilsen-Stokkem. In het laagseizoen gesloten. Info: www.terhillscablepark.be

© Terland

Giuliano’s in Maasmechelen, Genk en Hasselt

“De Italiaanse keuken vind ik altijd top. Bij Giuliano’s is het elke keer lekker en gezellig en ze zitten op meerdere locaties: in Genk, in mijn hometown Maasmechelen, maar ook in Hasselt, waar ik nu woon. Ik bestel er graag een pizza scampi, maar ook de pasta’s zijn superlekker.”

Via Media 1 bus 14 in Hasselt, Neerzijstraat 41 in Genk en Zetellaan 100 bus 30 in Maasmechelen. Info en openingsuren per vestiging: www.giuliano.world

© Instagram

Rodeo in Pelt

“Western vibes à volonté hier en dat maakt het net extra leuk. In dit steakrestaurant met Mexicaanse invloeden is het echt smullen. De fajita’s zijn bovendien overheerlijk.”

Hamonterweg 142 in Pelt. Open: ma-vrij 17-21.30 uur, za 17-22 uur, zo 12-21.30 uur. Info: www.saloon-rodeo.be

© Instagram

Sweet Coffee in Maastricht

“Ik ben eigenlijk geen koffiedrinker, maar hier maak ik een uitzondering voor een lekkere frappé of eentje met maltesers on top. Ze hebben vestigingen in Hasselt, Genk, Sint-Truiden en Leuven, maar in Maastricht ga ik het liefst.”

Kesselskade 65 in Maastricht. Open: di t.e.m. za 9-18 uur, zo en ma 11-18 uur. Info: www.sweet-coffee.be

© Raymond Lemmens

The Filling Station in Lanaken

“Voor een échte Amerikaanse hamburger met frietjes moet je hier zijn. De inrichting maakt dat je je helemaal aan de andere kant van de oceaan waant, naast Route 66.”

Tournebride 56 in Lanaken. Open: wo t.e.m. zo 12-22 uur. Info: www.fillingstation.be