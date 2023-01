Tibo Colson wint van voormalige nummer 10 van de wereld

De 22-jarige Tibo Colson (ATP 671) heeft zich met zijn grootste zege ooit geplaatst voor de hoofdtabel in Louvain-la-Neuve (CH 125.000 dollar). In de tweede kwalificatieronde versloeg hij de Let Ernests Gulbis (ATP 314), voormalige nummer 10 van de wereld, met 6/2 en 3/0 (opgave).