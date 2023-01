“Ferrari zal geluid van elektrische sportauto opvoeren”

Het patent dekt een “reproductieapparaat om een geluid te creëren dat kan worden geassocieerd met een elektrische motor”, aldus analisten. Ferrari zelf weigerde commentaar te geven.

Ferrari is van plan om in 2025 te starten met de productie van zijn eerste elektrische sportwagen. CEO Benedetto Vigna gaf tijdens een investeerdersdag in juni al te kennen dat het geluid “een van de essentiële kenmerken van een Ferrari” is. Elke motor heeft zijn eigen typisch geluid, stelde hij.