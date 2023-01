Familie vermiste Walter Cambré doet oproep naar getuigen: “Elke tip kan helpen, hoe klein ook”

Maandag 16 januari om 18.40u verliet Walter Cambré zijn woning in de Lijsterdreef in Mol-Millegem. “We weten niet waar hij naartoe ging”, vertelt dochter Katrien Cambré. “Toen hij vertrok, was mijn moeder aan het telefoneren. Hij heeft ook zijn gsm en portefeuille thuis laten liggen. We weten wel dat hij het bospad vlak bij het huis heeft genomen.”

Katrien Cambré op het bospad vlak bij huis dat haar vader heeft genomen bij zijn vertrek. — © BERT DE DEKEN

Omdat Walter Cambré sinds zijn vertrek niet meer van zich liet horen, werd de politie op de hoogte gebracht. Een eerste zoektocht in de buurt leverde niets op. Dinsdag werd er opnieuw gezocht met de hulp van speurhonden en een helikopter. Zaterdag was er opnieuw een zoektocht met tien speurhonden, maar nog altijd is er geen spoor van Walter.

“Het grote probleem is dat we niet weten in welke route mijn vader precies heeft afgelegd”, zegt Katrien Cambré. “Iets na zijn vertrek is hij nog even binnen geweest in het Miloheem (het parochiecentrum van Millegem). Daar heeft hij iets gedronken en nadien is hij weer verder gegaan. Later heeft iemand hem nog gezien op de Millegemseweg in Geel-Kievermont, maar we weten niet welke richting hij nadien is uitgegaan. Is hij verder naar Geel of een ander gehucht gewandeld of heeft hij een andere richting gekozen? Het is een raadsel. We sluiten geen enkele piste uit. Hij kan onderweg iets hebben voorgehad of hij is misschien bewust vertrokken. Alleen weten we niet waarom? Het is de onzekerheid waar we nu het meest mee worstelen.”

Katrien Cambré met een foto van haar vermiste vader. — © BERT DE DEKEN

Boodschappen

Omdat elk spoor ontbreekt, doet de familie een ultieme oproep naar mogelijke getuigen en andere tips die een nieuw aanknopingspunt kunnen opleveren. “We denken bijvoorbeeld aan beelden van een huiscamera of een dashcam om te zien of vader daar gepasseerd is”, vertelt Katrien. “In de buurt zijn we zelf al gaan rondvragen naar beelden. We hebben al reactie gehad en beelden gekregen, maar daar is nergens een spoor te vinden van vader. Elke tip kan helpen, hoe klein ook. Maandag heeft hij nog voor zijn vertrek ’s avonds nog boodschappen gedaan. Hij heeft in de Carrefour van Mol-Ezaart nog onder meer brood, appelsap, confituur en choco gekocht, maar die boodschappen zijn hier thuis niet te vinden. Dus als iemand die boodschappentas onderweg vindt, kan dat ook al een nuttige tip zijn.

Walter is 1,89 meter lang en slank gebouwd. Hij heeft kort grijzend haar, een snor en een ringbaard. Hij draagt een bril. Op het ogenblik van zijn verdwijning droeg hij een lichtgrijze jeansbroek, een wit en blauw geruit hemd, een fleece houthakkershemd met zwarte en rode ruiten, een donkergrijze vest en bruine bottines.

© RR

Het opsporingsbericht is hier terug te vinden. Wie meer informatie heeft, kan de politie contacteren via 0800-30 300 of het mailadres opsporingen@police.belgium.eu en de familie via katrien-cambre@hotmail.com.