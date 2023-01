Groot nieuws: reuzen van Royal de Luxe komen weer naar Antwerpen

Groot nieuws uit Antwerpen. Figuurlijk én letterlijk want de stad meldt dat de Reuzen van Royal de Luxe komende zomer terugkeren naar de Scheldestad. Het befaamde Franse straattheatergezelschap strijkt van vrijdag 25 tot en met zondag 27 augustus neer in Antwerpen met enkele van hun reuzencreaties.

Royal de Luxe kwam de afgelopen 20 jaar al verschillende keren naar Antwerpen met hun imposante voorstellingen. Duizenden Antwerpenaren waren toen telkens getuige van een betoverend schouwspel in de straten van de stad.

De eerste keer dat dat gebeurde was in 1998 toen de Grote en de Kleine Reus op bezoek kwamen. In 2006 wandelden de Olifant en de Kleine Reuzin door de stad, in 2010 kwam er een heuse Duiker uit het Kattendijkdok en in 2015 ontmoetten Oma Reus en de Kleine Reus elkaar aan het MAS.

Royal de Luxe bezocht de stad daarnaast ook met tal van imposante voorstellingen, zoals de historische voorstelling Peplum (1995), Kleine Verhaaltjes (1999 en 2002), Solden op het Sint-Jansplein (2005), De Opstand der Paspoppen op de Meir (2012), de western Rue de la Chute (2012) en Miniatures (2019).

“Wat Royal de Luxe zal brengen, welke Reuzen of creaties zullen neerstrijken in de straten van Antwerpen, dat blijft een goed bewaard geheim”, zo houdt cultuurschepen Nabilla Ait Daoud de spanning er in.

Honden

De meest recente creaties van het Franse gezelschap zijn twee grote honden die in september 2022 al in de straten van Villeurbanne, een voorstad van Lyon, werden losgelaten, onder de naam ‘The Xolo and the Bull Machin’. Mogelijk zijn het deze creaturen die in augustus Antwerpen zullen inpalmen, maar zekerheid daarover is er dus nog niet.

Een van de twee protagonisten van ‘The Xolo and the Bull Machin’.