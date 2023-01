Onthaalloket moet nieuwkomers door aanbod in Genk loodsen

In het stadhuis van Genk komt een onthaalloket waar nieuwe inwoners terecht kunnen voor alle informatie over het vrijetijdsaanbod in Genk. Vanaf 1 februari is het toegankelijk.

“Met de bestaande buddywerking nemen vrijwilligers anderstalige nieuwkomers op sleeptouw om ze doorheen het aanbod te loodsen”, zegt schepen voor Samenleving Anniek Nagels. “Toch merken we dat we een aantal mensen niet bereiken. In het onthaalloket worden alle diensten samengebracht zodat ook op een efficiënte manier geantwoord kan worden op specifieke vragen. Het onthaalloket is elke dinsdag en woensdag van 9 tot 16 uur open. Er wordt enkel op afspraak gewerkt. Dat kan op het nummer 089/65.42.18 of via mail naar diversiteit@genk.be. (cn)