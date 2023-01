Televisiesterren hebben op de ene dag een pittig kort kopje, op de andere komen ze met een bos lang haar in beeld. Een occasionele haarverlenging is hot in showbizzland, maar kan jij ook van die lange gelegenheidslokken fiksen voor een feestje? BV-kapper Jochen Vanhoudt geeft tips aan wie wel XXL-haar wil, maar geen ingewerkte extensions.