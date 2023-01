Procureur-generaal aangeklaagd in onderzoek naar gigantische explosie in Beiroet

De rechter die belast is met het onderzoek naar de ontploffing in de haven van Beiroet in 2020 heeft de procureur-generaal en drie andere magistraten aangeklaagd vanwege “doodslag”. Dat heeft een ambtenaar van justitie dinsdag bekendgemaakt. Het Libanese openbaar ministerie verwerpt echter de beslissingen van de rechter, en heeft hem verteld dat hij zijn werk niet kan hervatten.