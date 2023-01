Hulpdiensten houden één minuut stilte voor slachtoffers van geweld

Het geweld tegen de hulpdiensten kwam onder meer tot uiting tijdens oudejaar, toen in Brussel ambulanciers die een persoon reanimeerden, bestookt werden met vuurpijlen. Ook in andere grootsteden was het onrustig en de sfeer soms vijandig tegenover brandweer en politie.

Vakbonden ACV en ACOD vinden dat deze problematiek een prioritaire aanpak verdient door de minister van Binnenlandse Zaken. “De personeelsleden van de hulpverleningszones maken van de veiligheid van de bevolking hun dagelijks werk. Agressie ten aanzien van hen is niet alleen een aanval op hun missie, maar brengt ook de veiligheid van de burger in gevaar”, klinkt het.

Morgen/woensdag hebben ze een ontmoeting met het kabinet-Verlinden, waar ze een “concreet plan van aanpak” willen bekomen. Ze eisen onder meer een betere registratie van de incidenten en een duidelijke campagne met nultolerantie als boodschap. Binnen elke hulpverleningszone moet er ook een beleid komen met sterke federale omkadering, klinkt het.