Groen licht voor waterstofwet in eerste lezing

De Kamercommissie Energie heeft dinsdag het licht op groen gezet voor de eerste Belgische waterstofwet, die het vervoer van groen waterstof via pijpleidingen reguleert. Het gaat volgens het kabinet van minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen) wellicht over de eerste dergelijke wet wereldwijd. Op vraag van oppositiepartij N-VA komt er nog wel een tweede lezing.

De zware industrie, zoals de productie van staal, cement, aluminium en glas, is verantwoordelijk voor bijna een derde van de Belgische CO2-uitstoot. Ook het zwaar transport en de scheepvaart zijn grote vervuilers. Om die sectoren te vergroenen, moet ons land massaal groene waterstof - geproduceerd aan de hand van zonne- of windenergie - importeren uit regio’s als het Midden-Oosten, Noord-Afrika of Zuid-Europa.

Minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen) lanceerde in 2021 al een eerste federale waterstofstrategie om daar werk van te maken. De waterstofwet, die dinsdag groen licht kreeg in de Kamercommissie Energie, voert een regelgevend kader in voor het vervoer van waterstof per pijpleiding.

Het is de bedoeling om één netbeheerder voor het vervoer van waterstof aan te duiden in ons land. Die wordt verantwoordelijk voor de vrije toegang tot het vervoersnet en voor het garanderen van de kwaliteit van de waterstof. De beslissing over wie de netbeheerder wordt, wordt verwacht tegen eind dit jaar.

België heeft op dit moment 600 kilometer aan pijpleidingen in het waterstofvervoersnetwerk, aldus Van der Straeten. Dat is het op één na grootste ter wereld na de VS, dat 2.600 kilometer pijpleiding heeft liggen. “België is koploper in hernieuwbare waterstof”, maakt de minister zich sterk. “Door waterstof nu te reguleren versterken we deze voorsprong.”

Volgens de minister kan de Belgische wet ook de EU inspireren. Op dat niveau wordt immers nog onderhandeld over een Europese standaard. België kan dankzij die voorsprong ook de “waterstofpoort naar Europa” worden. “Onze havens zijn wereldklasse en de bestaande transportinfrastructuur voor aardgas is relatief eenvoudig aan te passen voor waterstof. We zijn enorm goed geconnecteerd met onze buurlanden waar de vraag naar waterstof groeit”, aldus Van der Straeten.

België heeft al akkoorden over de import van waterstof met Oman en Namibië. Ook met Chili lopen gesprekken.

Op vraag van oppositiepartij N-VA moet de waterstofwet ook nog in tweede lezing langs de Commissie passeren. Volgens Kamerlid Bert Wollants zijn er mogelijk problemen met de bevoegdheidsverdeling en heeft gasleverancier Air Liquide schriftelijk zijn bezorgdheid over het ontwerp geuit. De waterstofwet moet nadien ook nog groen licht krijgen van de plenaire vergadering van de Kamer.